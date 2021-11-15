İcralık çocuğu babaanne kaçırdı Adana’da velayeti kendisine verilen 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı

Adana’da velayeti kendisine verilen 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Sibel ve Erdinç G. çifti bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu arada çiftin 1.5 yaşındaki E.G. isimli erkek çocuğu ise baba alıp anneye vermedi. Anne bunun üzerine boşanma davası devam ederken çocuğun kendisine verilmesi için velayet davası da açtı. Yaşı küçük olduğu için mahkeme çocuğu anneye verdi. Ancak buna rağmen baba çocuğu anneye vermeyince anne bu kez de çocuğu icra yoluyla almak için başvuru yaptı. Annenin başvurusunun kabul edilmesi üzerine icra memurları çocuğu almak için babanın adresine gitti. Apartmanın ziline basan görevlilerle megafondan konuşan babaanne Fatma G. çocuğu almak için geldiklerini öğrenince irtibatı kesip kapıyı açmadı. Apartmana dahi giremeyen memurlar polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis Fatma G. kapıyı açmayınca başka bir vatandaşa apartman kapısını açtırdı. Ancak dairenin de kapısını açılmayınca polis çilingir çağırdı. Polis bir süre “Fatma hanım kapıyı açın yoksa çilingirle açacağız” diye uyardı. Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir marifetiyle kapı açıldı. Polis içeri girip kontrol etti ancak biraz önce icra memurları ile konuşan babaannenin torununu da alıp kaçtığı belirlendi. Polis ve icra memurları tutanak tutup olay yerinden ayrıldı. Anne de çocuğuna yine kavuşamadı.

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