Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi açıldı

Seyhan Belediyesi, halkın kaliteli, ucuz ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi yanında açıldı.

İlki Seyhan Belediyesi’nin Yeşilyurt Mahallesindeki Çok Amaçlı Tesislerinde hizmete giren Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi Seyhan Belediyesi Hizmet Binası ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi arasındaki eski nikah salonunun bulunduğu yerde kapılarını vatandaşlara açtı.

Açıldığı ilk günden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Seyhan Halk Pazarı’nda temel gıda maddelerinden, temizlik ürünlerine vatandaşların günlük yaşamda ihtiyacı olan hemen her ürün yurttaşlara ekonomik fiyatlarla sunuldu.

Seyhan Belediyesi’nin “Seyhan” markasıyla ürettiği farklı boyutlardaki ambalajlarda alternatif kokularla üretilen sıvı sabun, normal ve ultra yoğun kıvamlı çamaşır suyu, cam temizleyici, kireç çözücü, elde yıkama için bulaşık deterjanı, genel temizlik sıvısı ve yumuşatıcı gibi temizlik maddeleri de Halk Pazarı reyonlarında yer alıyor. Yerel üretici birliklerinin ürettiği ürünlere de Halk Pazarı’nda yer verilerek üreticiler desteklenirken, ekonomik fiyatlarla sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşan yurttaşların da bütçesine katkı sağlanıyor.

Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, “Seyhan Halk Pazarı’yla ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların kaliteli, sağlıklı ve ucuz ürünleri sunarak onların aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üreteni destekleyip, tüketicinin de bütçesine uygun fiyatlarla ihtiyacını karşılamasını sağlamak temel amacımız. Önümüzdeki günlerde Halk Pazarı’nı yeni ürünlerle, özellikle de üretim kooperatiflerinin ürünleriyle daha da geliştirip, halkımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine göre çeşitlendireceğiz. Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.