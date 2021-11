Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belli oldu 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnaval, pandemi şartları elverdiği takdirde 2 yılın ardından tekrar sokaklarda kutlanacak

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olarak uluslararası bir üne kavuşarak yurt içinden ve yurt dışından on binlerce kişiyi “dostluk ve sevgi” çatısı altında buluşturan “Nisan’da Adana’daUluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın 10’uncusunun tarihleri açıklandı. Karnaval, 30 Mart tarihinde başlayacak ve 2 Nisan tarihinde sona erecek.

Pandemi dönemimde; 8’incisi balkonlarda, 9’uncusu ise online olarak düzenlenen karnavalın önceki yıllarda olduğu gibi on binlerce yerli ve yabancı turisti Adana sokaklarına çekmesi bekleniyor.

Dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Etkinlik başvurularının şimdiden gelmeye başladığı 2022 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı programında ilgi çekici projelerin ve yeni etkinliklerin yer alacağı belirtildi.

Karnaval Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2 yıl aradan sonra sokaklarda kutlanacak olan karnaval için yurt içi ve yurt dışından Adana’ya gelecek olanların ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaları çağrısında bulunularak şu görüşlere yer verildi:

“Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz. Bu, karnavalımızın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge. Ayrıca karnaval, her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu, yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak; çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir.”

