Çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi öldü

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Kahraman ÖZTÜRK/ TUFANBEYLİ,(Adana),(DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Salim Otuk (52) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye temizlik işçisi Salim Otuk, çöp topladığı sırada geri manevra yapan Ziya Sığırcı yönetimindeki 01 Z 2110 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Otuk'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otuk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Sığırcı gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Tufanbeyli Kahraman ÖZTÜRK

2021-11-15 17:29:22



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