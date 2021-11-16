Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü; `Oyun oynuyorduk´ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü; `Oyun oynuyorduk´ dedi

DHA

Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü; `Oyun oynuyorduk´ dedi


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da tartıştığı babası Cabbar Kürçe´yi (64) 3 satır darbesiyle öldüren Sefa Kürçe (39), tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa Kürçe adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Babamı öldürmedim. Zaten ölmüştü. Sadece oyun oynuyordum. Babama bir satır, kendime de bıçak vurdum. Babamla `Ölek, gidek, geri gelek´ oyunu oynadık" dedi.
Olay, 14 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi´nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında arbede yaşandı, Sefa Kürçe, mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe´yi gözaltına aldı. Cabbar Kürçe´nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.
`BABAMLA `ÖLEK, GİDEK, GERİ GELEK´ OYNADIK´
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi´ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, `Ölek, gidek, geri gelek´ oyunu oynadık" dedi.
Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-16 10:14:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da göndere çekilecek Yönetmen Yürekli, kalbi Adana, vatan ve bayrak için herkesi yarın saat 09.30-12.00 arası Seyhan Kaymakamlığı, Ulu Camii ve Büyük Saat arasında yapılacak çekimlere, Türkiye’nin ilk en büyük bayrağını aynı yerde, İstiklal Marşı okuyarak dalgalandırmaya davet etti
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da ...
Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı Genç girişimci Gürkan Ali Muğlu, yaşadığı yerin doğal güzelliklerini ekoturizme kazandırmak için bölgede bir ilke imza attı Memleketindeki 2 arkadaşını da hayallerine ortak eden Muğlu, köy sakinlerinin tavuk kümesi olacağını düşündüğü dağ evinin şimdiden 4 aylık rezervasyonunun dolduğunu söyledi
YEREL HABERLER Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne ...
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
YEREL HABERLER Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan ...
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı Evde sıkıldı, 7 bin liraya ‘Go kart’ arabası yaptı Apartman görevlisi Asım Gürgen: "Türk insanına imkan verilirse her şeyi yapabilir"
YEREL HABERLER Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası ...
Satırlı vahşete “ölek, gidek geri gelek oyunu oynadık” bahanesi Adana’da satırla babasını öldüren zanlı tutuklanırken babasını öldürmediğini ileri sürüp, “ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık” dedi
YEREL HABERLER Satırlı vahşete “ölek, gidek geri gelek oyunu ...
Komiserli, polisli, muhabirli suç örgütüne rekor hapis cezası istemi Adana’da aralarında komiser ve polislerin de olduğu “çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne” yönelik savcı iddianamesini hazırlarken, sanıklara 2 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve toplamda bin 215 yıl hapis istedi
YEREL HABERLER Komiserli, polisli, muhabirli suç örgütüne rekor ...
ATDSK Cup 22 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER ATDSK Cup 22 Kasım’da başlıyor
Uygur: "Herkes sanatçı potansiyeli taşır"
YEREL HABERLER Uygur: "Herkes sanatçı potansiyeli taşır"
KOAH her beş kişiden birinin sorunu Her 10 KOAH hastasından sadece biri tanı alıyor Dr. Filiz Arabacı, Türkiye’de solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğunu ve bu ölümlerin de yüzde 61.5’inin KOAH nedeniyle meydana geldiğini belirtti
YEREL HABERLER KOAH her beş kişiden birinin sorunu Her 10 KOAH ...
Çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi öldü
Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını ...
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı kuruluyor
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı ...
'10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 Mart'ta başlayacak
YEREL HABERLER '10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 ...
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belli oldu 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnaval, pandemi şartları elverdiği takdirde 2 yılın ardından tekrar sokaklarda kutlanacak
YEREL HABERLER Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi ...
Karataş'ta Jig Turnuvası Tutulan balıklar açık artırmayla satıldı, geliri LÖSEV’e bağışlandı
YEREL HABERLER Karataş'ta Jig Turnuvası Tutulan balıklar açık ...
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
YEREL HABERLER Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi açıldı
YEREL HABERLER Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi açıldı
İcralık çocuğu babaanne kaçırdı Adana’da velayeti kendisine verilen 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı
YEREL HABERLER İcralık çocuğu babaanne kaçırdı Adana’da velayeti ...
Çocukların "Ogün Ağabeyi" Küçükken çadırda yaşadı, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara adadı 2 yılda binlerce çocuğa ve aileye ulaşan Ogün Sever Okur: “Kendime benzettiğim bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyorum”
YEREL HABERLER Çocukların "Ogün Ağabeyi" Küçükken çadırda yaşadı, ...
Şiddet haberlerinden etkilendi, kadınları üretime geçirdi Adana’da ev hanımı Gülseren Büyüköztürk televizyonda gördüğü kadına şiddet haberlerinden etkilenerek mahallesindeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması için üretime geçmelerini sağladı Kadınlar, şimdi kuru hurma üreterek gelir sağlamaya başladı
YEREL HABERLER Şiddet haberlerinden etkilendi, kadınları üretime ...
Çiftçi yaklaşan kredileri için erteleme bekliyor
YEREL HABERLER Çiftçi yaklaşan kredileri için erteleme bekliyor
Adana'da 18 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 18 torbacı tutuklandı
Cilt bakımı karşılığı güzellik merkezini kapatmadı Adana’da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım B.’nin usulsüz faaliyet gösteren güzellik merkezini cilt bakımı karşılığı kapatmadığı öne sürüldü
YEREL HABERLER Cilt bakımı karşılığı güzellik merkezini ...
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.