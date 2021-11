Dr. Baysal: "KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı alabildiğini söyledi.

Evrelerine göre farklı belirtiler ve şiddette kendini gösteren KOAH’ta, nefes darlığının hafif eforla bile olmasının hastalığın ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, günümüzde artık küresel bir sağlık sorunu haline gelen KOAH’ın ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığını kaydediyor.

KOAH’tan tüm dünyada 600 milyon, ülkemizde ise 3 ila 5 milyon arasında kişinin muzdarip olduğunu ifade eden Dr. Baysal, “Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH, hastalar için aynı zamanda kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gelişimi açısından da yüksek oranda risk oluşturuyor. Buna rağmen söz konusu hastalık kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor. Öyle ki, ülkemizde 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH olduğu tahmin ediliyor. Ancak baktığımızda her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı alabildiğini görüyoruz” diye konuştu.



En büyük risk sigara kullanımı

Tütün kullanımı ve pasif içiciliğin KOAH gelişimine yol açan en önemli faktörler olarak bilindiğini söyleyen Baysal, bunun yanı sıra özellikle odun ve tezek benzeri yakıt kullanımı, çevresel hava kirliliği, tozludumanlı işyerlerinde bulunmanın yanı sıra hareketsiz yaşam şeklinin de risk oluşturduğunu aktardı. Baysal, "Özellikle sigara içen kişilerdeki KOAH hastalığı, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi sebebiyle çok daha dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken bir hastalık haline geldi" dedi.



Öksürük, nefes darlığı ve balgam ile kendini gösteriyor

KOAH’da esas olarak 3 önemli belirti görüldüğünü kaydeden Dr. Baysal, “Hastaların çoğunda ilk belirti öksürüktür ve nefes darlığı ile birlikte görülebilir. Diğer bir belirti balgam çıkarmadır. Balgam çıkarma sabahları daha fazla olup genelde sümüksü ve beyaz renklidir. Üçüncü belirti ise nefes darlığıdır. Özellikle efor sarf edildiği esnada ortaya çıkar ve yıllar içinde şiddeti git gide artar. Hastalığın ilerlemesiyle beraber yorgunluk, halsizlik ve depresyon gibi şikayetler de görülebilir” şeklinde konuştu.



Tanı kolayca konabiliyor

KOAH tanısının, “Solunum Fonksiyon Testi” ile ağrısız ve hızlıca konulabildiğini anlatan Dr. Baysal, “40 yaş üzeri, sigara içmiş ya da hala içmekte olan ve çevresel nedenlerle tozludumanlı ortamlarda bulunan kişilerin kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması durumunda vakit geçirmeden bir göğüs hastalıkları doktoruna başvurarak nefes ölçüm testi yaptırması önerilir” dedi.

Çoğu hastalıkta olduğu gibi KOAH’ta da erken tanı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltırken yaşam konforunu ise yükselttiğini belirten Dr. Baysal, “KOAH hastalığının tedavisinde başarı için sigarayı mutlaka bırakmak, tozludumanlı ortamlardan kaçınmak ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak gerekiyor. Tedavi ise ömür boyu sürüyor” diye konuştu.

