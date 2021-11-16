Savunma gösterisiyle "Başak Cengiz cinayetine" dikkat çektiler Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine ve kılıçla vahşice öldürülen Başak Cengiz cinayetine dikkat çekmek için "Kadın savunmasız değildir" başlığıyla öz savunma spor gösterisi etkinliği gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savunma gösterisiyle "Başak Cengiz cinayetine" dikkat çektiler Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine ve kılıçla vahşice öldürülen Başak Cengiz cinayetine dikkat çekmek için "Kadın savunmasız değildir" başlığıyla öz savunma spor gösterisi etkinliği gerçekleştirdi

İHA

Savunma gösterisiyle "Başak Cengiz cinayetine" dikkat çektiler Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine ve kılıçla vahşice öldürülen Başak Cengiz cinayetine dikkat çekmek için "Kadın savunmasız değildir" başlığıyla öz savunma spor gösterisi etkinliği gerçekleştirdi

Adana’da Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine ve geçtiğimiz günlerde kılıçla vahşice öldürülen Başak Cengiz cinayetine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına, "Kadın savunmasız değildir" sloganıyla öz savunma spor gösterisi etkinliği gerçekleştirdi.
Sadece kadın olduğu için katledilen tüm kadınlar için ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ ve ‘Kadın yalnız değildir’ konulu etkinlikte sporcu genç kızlar, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde minik bir gösteri düzenledi.
Ardından Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sena Akparlak, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Tan, Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, CHP Kadın Kolları İl Yönetimi, Seyhan Belediyesi müdürleri ve çok sayıda personelin katıldığı basın açıklaması yapıldı.
Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sena Akparlak etkinlik sonrası yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“10 Kasım 2021 günü Başak Cengiz öldürüldü. Sanığın basına yansıyan ifadesinde, 'Kadın seçtim, kendini koruyamayacağını düşündüğüm için öldürdüm' ifadesi yer alıyordu. Bizler medyaya yansımayan daha onlarca kadın cinayeti olduğunu biliyoruz. Çünkü her gün her saniye kadınların dünü ve yarını kadın cinayetleri ile ‘özdeşleştirilecek’ şekilde yaşıyoruz. Başak Cengiz’in sanığının ifadeleri, kadın cinayetleri gerçeğinin arkasında yatan motivasyonun sonunda bir sanık tarafından görünür kılınmış hali. Bu ifade bahanesiz, arkasına sığınan aciz ve zavallı bahanelerden, sözde iyi hallerden, soyutlanmış bir gerçek. Biz kadınlar mağdur, savunmasız, suçlanmaya açık, yalnızlaştırılmış, korkaklaştırılmış ve eve hapsedilmiş, bizim bedenimiz üzerinden kurulmuş politikaların bir sonucu olan ve bizlere dayatılan zayıf algısını kabul etmiyoruz. Zaman, kadınların cesaretlenip güçlenme zamanıdır."
Programda Seyhan Belediyesi Spor Kulübü tarafından muay thai ve tekvando sporcuları öz savunma tekniklerini sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Polisli suç örgütü' için iddianame; müebbet ile 1215 yıl hapis talebi
YEREL HABERLER 'Polisli suç örgütü' için iddianame; müebbet ile 1215 ...
Video izleyip kraker yerken öldü Adana’da 7 yaşındaki çocuk annesinin cep telefonunda video izleyip bir taraftan da kraker yerken, soluk borusuna kraker kaçması sonucu hayatını kaybetti Baba Aykut Gül, çocuğunun mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Video izleyip kraker yerken öldü Adana’da 7 yaşındaki ...
Besicilere destek
YEREL HABERLER Besicilere destek
Ağaçtan kopartmasınlar diye her gün 1 kasa mandalina dağıtıyor
YEREL HABERLER Ağaçtan kopartmasınlar diye her gün 1 kasa mandalina ...
Dr. Baysal: "KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık"
YEREL HABERLER Dr. Baysal: "KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir ...
Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü; `Oyun oynuyorduk´ dedi
YEREL HABERLER Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü; `Oyun ...
Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da göndere çekilecek Yönetmen Yürekli, kalbi Adana, vatan ve bayrak için herkesi yarın saat 09.30-12.00 arası Seyhan Kaymakamlığı, Ulu Camii ve Büyük Saat arasında yapılacak çekimlere, Türkiye’nin ilk en büyük bayrağını aynı yerde, İstiklal Marşı okuyarak dalgalandırmaya davet etti
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da ...
Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı Genç girişimci Gürkan Ali Muğlu, yaşadığı yerin doğal güzelliklerini ekoturizme kazandırmak için bölgede bir ilke imza attı Memleketindeki 2 arkadaşını da hayallerine ortak eden Muğlu, köy sakinlerinin tavuk kümesi olacağını düşündüğü dağ evinin şimdiden 4 aylık rezervasyonunun dolduğunu söyledi
YEREL HABERLER Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne ...
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
YEREL HABERLER Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan ...
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı Evde sıkıldı, 7 bin liraya ‘Go kart’ arabası yaptı Apartman görevlisi Asım Gürgen: "Türk insanına imkan verilirse her şeyi yapabilir"
YEREL HABERLER Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası ...
Satırlı vahşete “ölek, gidek geri gelek oyunu oynadık” bahanesi Adana’da satırla babasını öldüren zanlı tutuklanırken babasını öldürmediğini ileri sürüp, “ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık” dedi
YEREL HABERLER Satırlı vahşete “ölek, gidek geri gelek oyunu ...
Komiserli, polisli, muhabirli suç örgütüne rekor hapis cezası istemi Adana’da aralarında komiser ve polislerin de olduğu “çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne” yönelik savcı iddianamesini hazırlarken, sanıklara 2 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve toplamda bin 215 yıl hapis istedi
YEREL HABERLER Komiserli, polisli, muhabirli suç örgütüne rekor ...
ATDSK Cup 22 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER ATDSK Cup 22 Kasım’da başlıyor
Uygur: "Herkes sanatçı potansiyeli taşır"
YEREL HABERLER Uygur: "Herkes sanatçı potansiyeli taşır"
KOAH her beş kişiden birinin sorunu Her 10 KOAH hastasından sadece biri tanı alıyor Dr. Filiz Arabacı, Türkiye’de solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğunu ve bu ölümlerin de yüzde 61.5’inin KOAH nedeniyle meydana geldiğini belirtti
YEREL HABERLER KOAH her beş kişiden birinin sorunu Her 10 KOAH ...
Çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi öldü
Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını ...
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı kuruluyor
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı ...
'10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 Mart'ta başlayacak
YEREL HABERLER '10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 ...
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belli oldu 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnaval, pandemi şartları elverdiği takdirde 2 yılın ardından tekrar sokaklarda kutlanacak
YEREL HABERLER Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi ...
Karataş'ta Jig Turnuvası Tutulan balıklar açık artırmayla satıldı, geliri LÖSEV’e bağışlandı
YEREL HABERLER Karataş'ta Jig Turnuvası Tutulan balıklar açık ...
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
YEREL HABERLER Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi açıldı
YEREL HABERLER Seyhan Halk Pazarı’nın ikinci şubesi açıldı
İcralık çocuğu babaanne kaçırdı Adana’da velayeti kendisine verilen 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı
YEREL HABERLER İcralık çocuğu babaanne kaçırdı Adana’da velayeti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.