Saimbeyli ayvası organik üretilecek Kirazıyla ünlü Saimbeyli ayva üretim üssü oluyor

Adana'nın kiraz üretimi ile ön plana çıkan ilçesi Saimbeyli'de son yıllarda üretimi artan ayva, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle organik olarak üretilecek. İlçede kurulacak imalathanede reçel ve tatlı gibi mamul ürüne dönüşecek ayva, bölge çiftçisine daha çok kazandıracak.

Saimbeyli ilçesinde Gürleşen başta olmak üzere Himmetli, Tülü ve Yardibi mahallelerinde devam eden ayva hasadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Gürleşen Mahallesi'nde üretici Tufan Yıldırım'a ait 40 dekarlık ayva bahçesinde incelemelerde bulunan ve üreticiden bilgi alan İl Müdürü Tekin, son yıllarda Saimbeyli'de ayva üretiminin de ön plana çıktığını ifade etti. Bölgenin ayva yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu belirten Tekin, "Üretim bu yıl çok iyi. Dekara ortalama 4 ton verim alınıyor. Buradan hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı zincir marketlere satılıyor. Buranın tarımsal altyapısını yerinde inceledik. Üretilen ayvaların burada mamul ürüne dönüşmesi, tatlı, reçel yapılması için kooperatif aracılığıyla bir imalathane kurulması yönünde girişimimiz olacak. Böylece hem ayva üretimi daha da artacak hem de üreticimiz daha çok kazanacak" dedi.



Organik üretim desteklenecek

Saimbeyli bölgesinde üreticilerin organik üretime yakın bir üretim yaptığını gördüklerini kaydeden Tekin, ayva üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle organik kapsamına alınacağını vurguladı. Üreticilerin organik üretime başlaması için sertifikasyon ücretini bakanlık desteği ile karşılayacaklarını söyleyen Tekin, üreticilerin organik üretimden daha fazla kazanacaklarını ifade etti.

Üretici Tufan Yıldırım ise 40 dekarlık bir alanda ayva üretimi yaptığını belirterek, verim ve rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi. Ürünün kilosunun bahçede 2,9 liradan satıldığını kaydeden Yıldırım, "Fiyatın 4 lira olmasını bekliyorduk. Buna rağmen üretimimiz iyi olduğu için dekara kazancımız da iyi. Bu bölgede organik üretimin yaygınlaşması ve ayvayı işleyecek tesis kurulması bizi fazlasıyla memnun edecek" şeklinde konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Saimbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu daha sonra üretici Tufan Yıldırım'a ait bahçede ayva hasadı yaparak bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Saimbeyli ilçesinde Gürleşen, Tülü, Himmetli ve Yardibi mahallelerinde hali hazırda 300 dekar alanda ayva üretimi yapılıyor.

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