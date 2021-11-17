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Koronaya yakalanan genç evden kovulunca intihar etti Adana’da korona virüse yakalandığı için babası tarafından evden kovulan genç ormanlık alanda tabancayla intihar etmiş halde bulundu

İHA

Koronaya yakalanan genç evden kovulunca intihar etti Adana’da korona virüse yakalandığı için babası tarafından evden kovulan genç ormanlık alanda tabancayla intihar etmiş halde bulundu

Adana’da korona virüse yakalanınca babası tarafından evden kovulan genç, ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede dolaşan güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Çiftçi’nin (26), hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiftçi’nin cesedinin yanında seccade ve tabanca buldu.
Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen baba Osman Çiftçi (59), “67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona da olunca evden kovdum. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim” dedi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Akın Çiftçi’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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