Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da yeniden asıldı Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında belgesel çekimleri yapılıyor Ulu Camii ve Büyük Saat Kulesi arasına Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağının asılması, 100 yıl sonra belgesel çekimi için tekrarlandı

Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye'nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da yeniden asıldı.

Adanapost Haber Portalı, ‘Adananın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri’ için bir dizi çalışma yürütüyor. Yapılan etkinlikler kapsamında, çeşitli yarışmalar, kitap çalışmalarının yanı sıra ‘5 Ocak; Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık’ belgesel çekimi de yapılıyor.



Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağının asılması, 100 yıl sonra belgesel çekimi için tekrarlandı.

100 yıl önce 17’e 23 metre olarak hazırlanan ve o dönemin en büyük Türk bayrağı, Maarif Müdürü Refet Bey ve imal eden terzi Nuri Efendi tarafından hazırlanmıştı. Yüzyıl sonra torunları aynı ebattaki bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ın desteği ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun ve ekibi tarafından dikildi.

Seyhan Kaymakamlığı önünde Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz’dan teslim alınan bayrak mehter marşı eşliğinde vatandaşlar tarafından Ziyapaşa Parkı’na taşındı.

Parkta ise bayrak yine mehter takımı eşliğinde marşlarla Ulu Camii ve Büyük Saat Kulesi arasına asıldı. Drone ile de görüntülenen bayrak asım töreni muhteşem anlara sahne oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte marşlar okundu ve vatandaşlar Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Etkinliğine katılan bir vatandaş, “Çok duygulu anlar yaşıyoruz. Bu atmosfer paha biçilemez bir duygu. Bize bunu yaşatanlara çok teşekkürler. İlk defa bu kadar büyük bir bayrak görüyoruz ve Adana’ya yakışır oldu” diye konuştu.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, “Bir takım etkinlikler düzenledik ve bunlardan birisi de “5 Ocak: ‘Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgeseli. Bu bayrak Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağıyla aynı ölçülerde. Aynı yere asmış olduk. Bundan sonra da belgesel çekimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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