Sakin meclis Dünkü oturumda tarafların birbirine “hainlik” ithamlarına karşılık bugünkü mecliste sakinlik vardı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 4 komisyon raporundan biri oy çokluğuyla, üçü de oy birliğiyle kabul edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı sekizinci oturumu önceki oturumun aksine sakin bir ortamda gerçekleşti.

Zeydan Karalar başkanlığında toplanan meclisin bir önceki oturumunda Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın Dilberler Sekisi’nde ülkücü bir şahsa ait bir büfenin çevresini yıkılmasıyla başlayan tartışma, Başkan Zeydan Karalar ve Saadettin Aslan tarafından birbirlerine “hainlik” tartışması ile devam etmiş ve meclis gerilmişti.

Bugünkü mecliste ise tam bir sakinlik vardı. Gündem dışı konuşan AK Parti Parti Grubunun Sözcüsü Vedat Gündoğan, kalp rahatsızlığı geçiren MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Şair Sezai Karakoç’a rahmet dileyen Gündoğan, daha sonra 30 kadın kooperatifinin oluşturduğu satış yerlerinden halkın daha ucuz ürünler alabileceğini söyledi. Gündoğan, bu yerleri tüm meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etme teklifinde bulundu.

Başkan Zeydan Karalar da, Vedat Gündoğan’a teşekkür ederek, söz konusu yerin hizmete girmesi için belediye tarafından yapıldığını belirterek, ayrıca 2 ay içerisinde 12 tane büfenin hizmete gireceğini, buralarda ekmek satışlarının yanında kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin de ucuza satın alınabileceğini söyledi.

AK Partili Meclis Üyesi Furkan Bozkurt da konuşmasında yaz aylarında Kozan ve Aladağ başta olmak üzere çıkan yangınlara değinerek, “Bu yangınlar köylere ve evlere sıçramıştır. Bu yangınları söndürmek Büyükşehir’e bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı’na aittir. Ancak bu dairenin araç gereç eksikliği olmuştur. İtfaiye Daire Başkanı ile görüştüm, eksiklerin giderilmesi için bütçeden 24 milyon lira ayrılırsa bu araçların alınabileceğini söyledi. Yangınlarda devlet ve belediyeler elinden geleni yaptı. Şimdi eksiklikleri giderme zamanıdır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, eksikliklerin olduğunu kabul ederek, ”İtfaiye aracı eksiğimiz olduğu doğrudur, inşallah bu sene tamamlayacağız” diye konuştu.

Bozkurt’un Türkmenbaşı yol bağlantı projesinin eksikliği gideremeyeceğine dair eleştirisine Karalar, “Türkmenbaşı bağlantı yolu projesi bizden önce planlanmıştır. İyi bir projedir. Bu projeyi değiştirmemiz mümkün değildir” diye cevapladı.

Daha sonra gündemlere geçildi. 4 komisyon raporundan biri oy çokluğuyla, üçü de oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.30’da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.