Sokaktaki engelleri akülü sandalyesi ile aşacak

Adana’nın Kozan ilçesinde Beyaz Ay Derneği, doğuştan bedensel engelli ve epilepsi hastası Cihat Uzun’un yıllardır hayalini kurduğu akülü sandalyesine kavuşturdu.

Türkeli Mahallesi, Cezmitürk Sokak'ta yaşayan 31 yaşındaki Cihat Uzun yıllardır sokağa çıkmak için hayalini kurduğu akülü sandalyesine Beyaz Ay derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal’ın girişimi ve hayırseverlerin desteği ile kavuştu.

Görme engeli nedeniyle engelli vatandaşların hayatta karşılaştıkları engelleri aşması için hayırseverlerden destek alan Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal, Kozan’da akülü sandalye ihtiyacı olan 33 engelli bireye sandalyelerini dağıttı.

Ahmet Ünal, 31 yaşındaki doğuştan engeli olan ve epilepsi rahatsızlığı bulunan Cezmi Uzun’un hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek engelleri hep birlikte aşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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