Adana´da PKK talimatıyla 5 kez orman yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 5 ayrı noktada orman yangını çıkaran, polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanıp, tutuklanan Ali Kurttepe (21) hakkında `devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma´ suçundan da müebbet hapis istendi.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi´nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül´de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim´de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.

YANGIN ÇIKARDIKTAN SONRA YAKALANDI

Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek, 4 Ekim´de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin Ali Kurttepe olduğu belirlendi. Ali Kurttepe'nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, 1160 TL, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil´e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirildi. Bu sırada, Ali Kurttepe'nin çıkardığı yangın da 1 helikopter ve 2 arazöz kullanılarak söndürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda Ali Kurttepe, bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi. 24 Eylül ve 4 Ekim´deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Kurttepe, diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından 7 Ekim´de adliyeye sevk edileni Kurttepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Ali Kurttepe hakkında yürütülen soruşturmanın ardından `devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma´ suçundan da müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanık Ali Kurttepe´nin PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtildi.

YANGIN BÖLGELERİNDE MOTOSİKLET İZİ BULUNMUŞ

İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra takip edilerek yakalandığı 4 Ekim'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, bin 160 lira, 620 euro, 10 dolar ve 7 bin Irak Dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı. Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Eylül´de çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü´nün 3 Ekim'de çıkan orman yangınına ilişkin tutanağında yer alan, `bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu´ bilgisine de iddianamede yer verildi.

YANGINLARA İLİŞKİN HABERLERİ TAKİP ETMİŞ

İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi. Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun `internet geçmişi´ üzerinde yapılan incelemede de sanığın, ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sanık Ali Kurttepe´nin, yangın çıkardığı ormanlık bölgelere aynı motosikletle gittiğinin kayıtlarla sabit olduğu vurgulanan iddianamede, orman muhafaza memurlarınca tutulan tutanaklarda da yangınların kasıtlı çıkarıldığının belirlendiği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-18 11:26:31



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