Şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı

Kuvayı Milliye kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, 101. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Tufanbeyli’den Osmaniye’ye kadar bütün şehirlerin kurtuluşunda önemli rol oynayan Kuvayı Milliye kahramanı Saim Bey, 101. ölüm yıl dönümünde inkılap ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan anma programı ile mezarı başında anıldı.

Anma programına, Kozan Belediye Başkan Vekili Soner Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saim Bey’in hayatının okunduğu programda, okunan Kur’anı Kerim’in ardından Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz, başta Saim Bey olmak üzere, tüm şehitler için dua etti.

Okul Müdürü Turan Pazarcı ise "Kuvayı Milliye kahramanımız Şehit Kaymakam Saim Bey’i ölümünün 100. yıl dönümünde mezarı başında anmıştık. Öğretmen arkadaşlarımızla anma programını her yıl yapmak için kendi kendimize söz vermiştik. Şehit Kaymakam Saim Bey’i ölümünün 101. yıl dönümünde de mezarı başında İnkılap İlkokulu olarak andık. Bundan sonraki yıllarda da anacağız. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canını feda eden Şehit Kaymakam Saim Bey nezdinde, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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