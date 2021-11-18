Adana’da C Antrenör Kursu devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Adana’da açılan C Antrenör Kursu devam ediyor.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından organize edilen C Antrenör Kursu’nda 30 aday katılıyor. 24 Kasım’a kadar Kayhan Kaynak Kardeşler Stadı’nda devam edecek kurs sonunda başarılı olanlar C Diploması alıp, takımlarında teknik adam olarak görev yapacaklar.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, aday antrenörlerin teorik ve pratik eğitim aldığını belirterek, “Türkiye genelindeki takım sayısına bakarsanız antrenör sayısı az. Bir kulüpte en az 56 antrenör olması gerekirken maalesef ekonomik koşullar nedeniyle en fazla 12 antrenör çalışıyor. Şuan Türkiye’deki bütün takımlar eğer 56 antrenör çalıştırıyor olsa sayımız yeterli değil. Ancak günün koşullarında yeterli gözüküyor” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.