Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 33 TP 202 plakalı kamyonet ile Rıdvan B. yönetimindeki 01 BJ 880 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı. Minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan sürücüler Hüseyin K. ve Rıdvan B. ile araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-11-19 08:51:27
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