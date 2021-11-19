AOSB’de Yeşil Mutakabatın ikinci adımı atıldı “Avrupa Yeşil Mutabakat Pilot Projesi Kapsamında Kamu, Üniversite ve STK'ların Rolü Çalıştayı" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AOSB’de Yeşil Mutakabatın ikinci adımı atıldı “Avrupa Yeşil Mutabakat Pilot Projesi Kapsamında Kamu, Üniversite ve STK'ların Rolü Çalıştayı" düzenlendi

İHA

AOSB’de Yeşil Mutakabatın ikinci adımı atıldı “Avrupa Yeşil Mutabakat Pilot Projesi Kapsamında Kamu, Üniversite ve STK'ların Rolü Çalıştayı" düzenlendi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kriterleri ile firmaların ticaretlerini sürdürebilmek için bu mutabakata uyum sağlamalarının öneminden hareketle başlattığı Yeşil Mutabakat Pilot Projesi kapsamındaki çalıştayın ikincisini Adana Barosu, Çözüme Ortak Ol Derneği (ÇOLDER), Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdi.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “AB Yeşil Mutabakat Pilot Projesi” kapsamında “Kamu, Üniversite ve STK’ların Rolü” başlığı altındaki çalıştayın açılışındaki konuşmasında, 11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile yapılan regülasyonlar göz önünde bulundurulduğunda bu mutabakata uyum sürecinde AOSB bünyesinde yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.
Yapılan projelerin yalnızca AOSB için değil bütün OSB’ler ve ilişkili oldukları kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayacağına vurgu yapan Bölge Müdürü Ersin Akpınar, aynı zamanda çalıştayın ilk oturumu olan Kamu Masası’nın ilk konuşmacısı olarak şunları söyledi:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ve organize sanayi bölgeleri için ortak çalışma olan Yeşil OSB Projesi kapsamında başlangıç olarak, OSB’ler tarafından gerekli şartların sağlanarak bir yeşil bayrak alınması daha sonra ise firmaların katma değerlerini analiz edebilen ‘Yeşil OSB sertifikalandırma sistemi’ getirilmesinin planlandığı bildirilmiştir. Bizler de bu kapsamda bakanlığımıza OSB yönetimleri ve firmaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğine ve bunun daha doğru bir yaklaşım olacağına dair görüş ve önerilerimizi iletmiş bulunmaktayız.”
Bölge Müdürü Akpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeşil OSB çalışmalarının ayrıntılarından ve nasıl bir sürecin OSB’leri beklediğinden bahsederken Yeşil Mutabakat kapsamında bakanlıkta kurulan Proje Koordinasyon Birimi’nin görevleri ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulundu.
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ise firmaları Yeşil Mutabakat sürecinde bekleyen unsurlarla birlikte “Fit For 55” kapsamında etkilenen sektörlere ilişkin sunum yaptıktan sonra, Avrupa Yeşil Mutabakatına kadar gelen süreci ve AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması ‘nın ayrıntılarını paylaştı.
Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz da “Bölgemizde artık olumlu ve başarılı projeleri konuşmaya başlamalıyız” sözleriyle başladığı konuşmasında, Yeşil Mutabakatın hukuksal açıdan değerlendirmesini yaparak Avrupa Yeşil Mutabakatının yaşam döngüsü kapsamındaki öneminden bahsetti.
ÇOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özge Demirdelen ise AB Yeşil Mutabakatında firmaları bekleyen hukuksal süreçlerle ilgili katılımcılara bilgi verirken, “Bugüne kadar yapılan sürdürülebilir gelişme ile ilgili çalışmalar konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar iki temel konuyu kapsamaktadır. Bunlar sürdürülebilirlik ile kirlenmedir ve ekonomik gelişme ile ilişkidir” dedi.

Ticaret Bakanlığı Eylem Planı
AOSB bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisi’nin Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı Eylem Planı ile hedeflenenleri açıklayarak, Emisyon Ticaret Sistemi’ne geçişte yapılan hazırlıkların ayrıntıları ile ilgili bilgi verdi.
AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması için verilerini paylaşan sanayicilere teşekkür eden Demirdelen, “Sizlerin desteği ile projeyi geliştirip bütün OSB’ler için uygulanabilir nitelikli yerli ve milli yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, uyum sürecinin hızlı fakat sağlam adımlarla ilerlemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı’nda belirttiği ilk hedef veri tabanı oluşturulmasıdır. AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması, bu yıl itibarıyla daha aktif hale gelecek olan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır” görüşünü dile getirdi.
Demirdelen’in konuşmasının ardından, ilk oturum olan Kamu Masası oturumunda, Enerji Bakanlığı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Eskiyörük, “Yeşil Mutabakat Kapsamında Tahkim Süreçleri” konulu sunum yaptı.
Çalıştayın 2. oturumu olan Üniversite Masası’nın açılışını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İstemi Berk, hem Avrupa Yeşil Mutabakatının önceliklerinden olan “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasından hem de proje kapsamında yapılacak olan sistemsel yazılımdan” bahsederek firmaları aydınlattı.
Üniversite Masası; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Küçüker’in “Endüstriyel Simbiyoz Olanakları” konusunda yapmış olduğu sunumuyla devam ederken Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yiğit Seçkin, “Firmalar Düzeyinde Geri Dönüşümün Önemi” konulu sunumu ile çalıştaya katkı sundu.
Çalıştayın son oturumu olan STK Masası’nda ise Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Saygıdeğer, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Adana sanayisini bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının öneminden söz etti.
ÇOLDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Özgür Polat’ın, “Sanayide Alternatif Enerji ile Çalışan Araçların Kullanımının Yeşil Mutabakata Etkisi”, Türkiye Kojenerasyon Derneği Adana Bölge Temsilcisi Hamdi Hoplamaz’ın “Yeşil Mutabakat Kapsamında Enerji Verimliliği Çalışmalarının Yeri ve Önemi” konulu sunumlarıyla çalıştay tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda ağır ...
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır ...
Adana’da C Antrenör Kursu devam ediyor
YEREL HABERLER Adana’da C Antrenör Kursu devam ediyor
Meclis toplantısı 6 dakikada bitti
YEREL HABERLER Meclis toplantısı 6 dakikada bitti
Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz" Adana’da ‘Türkiye-Almanya Yatırım ve İşbirliği Günü’ toplantısı düzenlendi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: “Almanya ve Türkiye birbirleri için önemli ticari partner” Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz: “Almanya’daki Türk işletmeler 500 bin kişiye istihdam sağlarken 50 milyar Euro değerinde ticaret hacmine sahip” “Adana cazip imkanlar barındırıyor”
YEREL HABERLER Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret ...
Şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı
Kozan'da kırsal mahallelerde yollara parke taşı döşeniyor
YEREL HABERLER Kozan'da kırsal mahallelerde yollara parke taşı ...
Adana´da PKK talimatıyla 5 kez orman yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Adana´da PKK talimatıyla 5 kez orman yakan sanığa ...
Sokaktaki engelleri akülü sandalyesi ile aşacak
YEREL HABERLER Sokaktaki engelleri akülü sandalyesi ile aşacak
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası
YEREL HABERLER Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para ...
Adana'da ormanları yakan teröristin müebbet hapsi istendi "Babama kızdım yaktım" demişti PKK'nın talimatıyla ormanı yaktığı ortaya çıktı Adana'da 5 noktada orman yangını çıkaran PKK'lı teröristin, örgütten aldığı talimat sonucu orman yangınlarını kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında para aldığı belirlendi
YEREL HABERLER Adana'da ormanları yakan teröristin müebbet hapsi ...
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden ...
Komşu kavgasında göğsünden bıçaklandı, kızı bir an yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Komşu kavgasında göğsünden bıçaklandı, kızı bir an ...
Komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
YEREL HABERLER Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk ...
Vincenzo Montella: “Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez” Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Altay takımı kaliteli olduklarını gösterdi” “İyi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum” Adana Demirsporlu futbolcu Matias Vargas: “Adana Demirspor taraftarı Arjantin taraftar topluluklarına çok benziyor” Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda: "Sahanın dışında olmak beni çıldırtıyor"
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: “Umarım Türkiye ve İtalya aynı ...
Sakin meclis Dünkü oturumda tarafların birbirine “hainlik” ithamlarına karşılık bugünkü mecliste sakinlik vardı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 4 komisyon raporundan biri oy çokluğuyla, üçü de oy birliğiyle kabul edildi
YEREL HABERLER Sakin meclis Dünkü oturumda tarafların birbirine ...
Adana’da prematüre doğan bebek sayısı artıyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi Başhekimi Prof. Dr. Çetinkünar: “Adana Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 8 bin doğumun 3 bini prematüre doğum”
YEREL HABERLER Adana’da prematüre doğan bebek sayısı artıyor Adana ...
Vali Elban: "Özel sektör üzerimizdeki yükü hafifletecek"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Özel sektör üzerimizdeki yükü ...
Vali Elban: "Kadın kooperatiflerine bakış açısını değiştireceğiz"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Kadın kooperatiflerine bakış açısını ...
Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da yeniden asıldı Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında belgesel çekimleri yapılıyor Ulu Camii ve Büyük Saat Kulesi arasına Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağının asılması, 100 yıl sonra belgesel çekimi için tekrarlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana'da ...
Babası evden kovdu; başından vurulmuş cesedi bulundu
YEREL HABERLER Babası evden kovdu; başından vurulmuş cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.