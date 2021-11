Komşuların bıçaklı kavgasının altından kapı zili tartışması çıktı

Anıl ATARCan ÇELİKEser PAZARBAŞIYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Hüseyin Avcı´nın (53), komşusu Ramazan Çiray´ı (38) bıçakla yaraladığı kavganın, çocukların evlerin ziline basıp kaçması yüzünden çıktığı ortaya çıktı. Çiray tutuklanırken, komşularının ziline basıp kaçan oğlu A.Ç. (14) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hüseyin Avcı'nın yaralandığı sırada elini bir an olsun bırakmayan kızı Mediha Avcı (28), "Babam kanlar içindeydi. O an dünya benim için durdu" dedi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi´nde meydana geldi. Çocukların, evinin kapı ziline basıp kaçtığı Hüseyin Avcı, dışarı çıkıp bağırarak küfretti. Sesi duyan komşusu Ramazan Çiray, Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Çiray, bıçakla Avcı'nın üzerine yürüdü. Avcı da evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede Avcı, Çıray´ın oğlu A.Ç.'yi kolundan bıçakla yaraladı. Ramazan Çiray da Avcı´yı göğsünden ve kalçasından bıçakladı. Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı.

KIZI, BİR AN OLSUN ELİNİ BIRAKMADI

Hüseyin Avcı´nın sağlık çalışanı kızı Mediha Avcı´nın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, ambulansa taşındı. Bu sırada yanında olan kızı Mediha Avcı, elini tutarak, "Yanındayım baba" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Avcı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

Ramazan Çiray Cinayet Büro Amirliği, oğlu A.Ç. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayın A.Ç.´nin arkadaşlarıyla birlikte Hüseyin Avcı´nın kapı zilini çalıp kaçması yüzünden çıktığı belirtildi.

`ŞEMSİYEYLE BAŞINA VURUP BIÇAKLAMIŞLAR´

DHA´ya konuşan Mediha Avcı, babasının olay sırasında 4 bıçak darbesi aldığını, hastanede ameliyat edildiğini ve ardından akciğerine tüp takılıp yoğun bakım servisine alındığını ifade etti. Avcı, babasının hiçbir zaman eski sağlığına kavuşamayabileceğini vurguladı. Yaşananlara hala inanamadığını dile getiren Avcı, "Sürekli zile basıp kaçan birileri vardı. Dün de bastılar. Babam duyup aşağı indi. Eve dönmesi gecikince çıktık. Baktık ki malum kişilerle tartışıyor. Babamın üzerine tükürüp küfretmişler. Ne olduğunu anlayamadım. Babamın kafasına şemsiyeyle vurup bıçaklamışlar. Eve girmeye çalışırken arkasından taş yağdırıp annemle beni de darbettiler. Babam kanlar içindeydi. O an dünya benim için durdu. Bu kadar yıldır sağlık çalışanayım ama ne yapacağımı bilemedim. Tek isteğim babamı kurtarmaktı" dedi.

`BABAM KESİNLİKLE ALKOLLÜ DEĞİLDİ´

Karşı tarafın ifadesinde, babası Hüseyin Avcı´nın sarhoş olduğunu ve kendilerine küfrettiğini iddia ettiklerini söyleyen Mediha Avcı, bunun doğru olmadığını söyledi. Babasının kesinlikle alkollü olmadığını vurgulayan Avcı, "Babam sarhoş olsa, hastanede anestezi verilip ameliyat edilemezdi. Ayrıca kan testinde alkol çıkardı. Babamın alkol, sigara ve madde bağımlılığı gibi alışkanlıkları yok. Üstelik ifadelerinde, 'babamın kendi kendini bıçakladığını' söylemişler. Bir insan kendini hem sırtından hem göğsünden hem de kalçasından nasıl bıçaklar? Kendilerini savunmak için yalan uyduruyorlar. Gereken hukuki süreci başlattık. Adalete güvenim tam. Suçluların cezalarını çekeceğine inanıyorum" diye konuştu.

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ramazan Çıray´ın, komşusunu oğlu A.Ç.´nin bıçakladığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Çiray çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Hüseyin Avcı´nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

