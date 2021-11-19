Karaisalı Murtçular Mehter takımı kuruldu

'Saadet zinciri' vurgunu! 3 bin 200 mağdurdan 60 milyon TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden oluşan Karaisalı Murtçular Mehter takımı çalışmalarına başladı.

Karaisalı Kaymakamlığı, Karaisalı Belediyesi ve Karaisalı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden kurulan Karaisalı Murtçular Mehter takımının ilk çalışmasını Kaymakam Mert Kumcu da izledi.

Kaymakam Kumcu, kaymakamlık bünyesinde kurulan Karaisalı Murtçular Mehter Takımının çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.