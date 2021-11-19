Hatay'da çalınan motosiklet 10 yıl sonra Adana'da bulundu

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Adana'da, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 yıl önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Çukurova ilçesi, Salbaş Yeni Mahalle'de yapılan trafik denetimi esnasında Y.E. isimli şahsın kullandığı motosikletin yapılan sorgusunda yaklaşık 10 yıl önce Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden çalındığı tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

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