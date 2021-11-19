Adana’da aydınlatma direğine çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Adana’da kontrolden çıkan kamyonet refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.



Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdi Ç. kullandığı 68 AAE 44 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan kamyonet refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Erdi Ç. ve yolcu konumdaki İsmail Y. ile Kacivar Altın’ı özel hastaneye kaldırdı. Kacivar Altın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altın’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

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