Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, TIR'ın çarptığı kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Erdi Çağlar yönetimindeki 68 AAE 044 plakalı kamyonet, sürücüsü ve plakası alınamayan TIR'ın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, bariyerlere çarpıp, devrilirken, TIR'ın sürücüsü ise yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki İsmail Yılmaz ve Hacivar Altın, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TIR'ın sürücüsünün yakalanması için başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-11-19 23:19:18
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