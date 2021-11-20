9 silah kaçakçısı tutuklandı

Adana’da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 13 zanlıdan 9’u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen 15 şüpheliyi deşifre etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için 17 Kasım sabahı Adana, Konya ve Mersin'de belirlenen 33 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 13 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 16 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Adresinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı, 2’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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