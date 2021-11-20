Adana merkezli 3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 9 tutuklama



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9´u tutuklanırken, 2´si adli kontrol şartı, 2´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 şüphelinin silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, 17 Kasım sabahı Adana, Konya ve Mersin'de belirlenen 33 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 13 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 16 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Adresinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9´u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2´si adli kontrol şartı, 2´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-20 11:15:43



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