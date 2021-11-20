Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

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Yaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Bacadan duman çıktığını gören yakınlarının ihbarıyla eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaşırken, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3954 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Çiftin evinin bacasından duman çıktığını gören yakınları, polise ihbarda bulunup, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle kapının kilidini kırıp, içeri girdi. Eve giren yakınları ve ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, inceleme başlattı. Çiftin, evdeki soba nedeniyle karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yaşarcan SERİNTÜRK

2021-11-20 12:45:33



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