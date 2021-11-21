Kadına yönelik şiddete karşı eğitim

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir personeline ve Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarına eğitim verildi.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı birlikteliğiyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Personeli Sosyolog Elif Uras, daire çalışanlarına, avukatlara ve merkez üyelerine Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet konusunda bilgi aktardı. Eğitim kapsamında; Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Türleri, Şiddetin Etkileri ve Başvuru Mekanizmaları konularına da değinildi.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Av. Deniz Eylem Coşkun da; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini anlattı. Av. Coşkun, kanun kapsamında kadına yönelik şiddet ile ilgili verilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili de bilgi verdi.

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