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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Elban: "Gençlerimiz umudumuz"

İHA

Vali Elban: "Gençlerimiz umudumuz"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, yarınlara en güzel şekilde hazırlanması için bizler görevimizin başındayız" dedi.
Vali Elban, “Tepebağ Buluşmaları” kapsamında Startup Kafe’de gençlerle bir araya geldi. “Oyun ve Animasyon Dünyası” konulu söyleşiye katılan gençlerle sohbet eden Vali Elban, “Teknoloji yatırımcılarının, şirketlerin ve girişimcilerin ortak bir buluşma noktası olan Startup Kafe’deki etkinliklerimiz devam ediyor. Gençlerimizin de düzenlenen bu etkinliklere ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor” dedi.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin donanımlı, yeniliklere uyum sağlayan, sosyal becerileri yüksek birer bireyler olarak yetişmesinin kendilerine umut verdiğini söyleyen Vali Elban, “Gençlerimiz, bizlerin umudu. Geleceğimizin teminatı gençlerimize karşı bugün bizlerin önemli sorumlulukları var. Onların en iyi şekilde yetişmesi, yarınlara en güzel şekilde hazırlanması için bizler görevimizin başındayız. Devletimizin tüm imkanlarını onlar için seferber etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

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