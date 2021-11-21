Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Cem Özbay

ADANASPOR: KaracicEvren, Roche, Donkor, İsmail, Fıratcan, Uğurcan, Ait Benasser (Dk. 84 Ahmethan), Celil, Bruns (Dk. 72 Tetteh), Samed Ali (Dk. 72 Cem Özdemir)

MKE ANKARAGÜCÜ: AkınErdem, Yusuf, Sinan, Pinto, Abdullah (Dk.64 İshak), Aatif (Dk. 64 Nadir), Zahid (Dk. 81 Kaan), Murat (Dk. 81 Geraldo), Ariyibi (Dk. 87 Cem Ekinci), Eren

GOLLER: Dk. 57 Sinan Osmanoğlu (k.k.) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: İsmail, Evren (Adanaspor), Yusuf, Kaan (Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

17'nci dakikada serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde Aatif'ın ortasında Eren, kafayla topu Ariyibi'nin önüne indirdi. Ariyibi'nin bekletmeden yaptığı şutta Adanaspor savunması topu uzaklaştırdı.

27'nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da İsmail, topu Celil'e gönderdi. Topu kontrol eden Celil'in şutunda meşin yuvarlak Ankaragücü savunmasına çarpıp az farkla kornere çıktı.

28'inci dakikada Adanaspor'da köşe vuruşunu kullanan Fıratcan, topu Thomas'a gönderdi. Thomas'ın pasında topu kontrol eden Celil, rakip kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Akın topu güçlükle kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

46'ncı dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da Celil, topu rahip ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Fıratcan'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

52'nci dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü'nde ceza sahasına sokulan Eren, topu Ariyibi'ye gönderdi. Ariyibi'nin sert şutunda top, kaleci Karacic'te kaldı.

57'nci dakikada sol kanattan atağa kalkan Adanaspor'da Celil, topu ters kanattaki Fıratcan'a gönderdi. Fıratcan'ın ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ankaragücü savunmasında Sinan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

82'nci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Ankaragücü'nde Geraldo topu yerden Kaan'a gönderdi. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Kaan'ın sert şutunda kaleci Karacic topu güçlükle kornere çeldi.

90+2'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Ankaragücü'nde Geraldo, topu ceza sahasına ortaladı. Topa yükselen Sinan'ın, Evren'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

90+4'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına Nadir geçti. Nadir'in şutunda kaleci Karacic, köşeden topu kurtardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor maçı 1-0 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-21 21:10:10



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