Direksiyonda kalp krizi geçiren taksici, hastanede öldü



Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da kullandığı taksi ile kırmızı ışıkta beklerken kalp krizi geçiren Ergün Şahin (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemil Beriker Bulvarı´nda meydana geldi. Taksici Ergün Şahin, aracına aldığı biri kadın iki yolcuyu gitmek istedikleri adrese götürmek için yola çıktı. Şahin, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken fenalaştı. Taksideki yolcuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şahin, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı yere gelen Şahin´in yakınları gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-22 10:43:22



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