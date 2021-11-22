Adana'da 12 torbacı tutuklandı

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Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada bir hafta içinde gözaltına alınan 139 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1521 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 106 adrese düzenlenen baskınlarda 139 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 19 kilo 243 gram esrar, 862 gram metamfetamin, 459 uyuşturucu hap, 301 gram bonzai, 72 gram eroin, 2 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 390 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartı 114’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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