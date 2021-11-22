Kozan'da parklar 225 bin çiçek ile kışa hazırlanıyor

Kozan Belediyesi ekipleri, yeşil alan, park ve çocuk parklarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Kozan Belediyesi şehrin daha güzel bir görünüme kavuşması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin birçok alanında kışlık çiçek dikmeye başladı. Toplamda 225 bin çiçek şehrin doğal alanlarını güzelleştirecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan “Şehrimizin güzel ve rengarenk görünmesi amacıyla kendi seralarımızda ürettiğimiz ve her yıl düzenli olarak diktiğimiz mevsimlik çiçek dikim çalışmamıza start verdik. İnşallah kısa sürede 225 bin çiçeği şehrimizin belirli bölgelerine dikeceğiz. Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ise, "Mevsimlik çiçek dikimimiz havaların elverişli olduğu günlerde Belediye Başkanımız Kazım Özgan'ın talimatları doğrultusunda aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

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