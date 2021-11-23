Polis karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı Adana’da yaşlı karı-kocanın karbonmonoksitten zehirlenerek ölmesinin ardından harekete geçen polis evleri tek tek gezerek soba kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyardı Polis gittiği evlerde yapılan yanlışları da vatandaşlara tek tek anlattı

Adana’da yaşlı karıkocanın karbonmonoksitten zehirlenerek ölmesinin ardından harekete geçen polis evleri tek tek gezerek vatandaşları, soba kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde yaşayan Adil (65) ve Elif Genç (60) çifti, 20 Kasım’da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, kış aylarının gelmesiyle sobadan kaynaklı başka zehirlenmelerin önlenmesi için bilgilendirme çalışması yapılması talimatını verdi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte soba ile ısınan vatandaşların yoğun yaşadığı mahallelere gitti. Kapıları tek tek çalan ekipler, vatandaşları soba kurulumu ve boruların nasıl konumlandırması gerektiği konusunda uyardı. Polis, evin penceresinden ya da duvardan dışarı çıkartılan soba borularını vatandaşlara göstererek yanlış yapıldığını en ufak bir rüzgarda dumanın tekrar içeri gireceğini, boru ucuna dirsek takılarak uzatılması gerektiği konusunda uyardı. Polis vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı. Vatandaşlar ise polisin zehirlenmelere karşı uyarı yapmasının yerinde olduğunu kış ayları gelince bu tür zehirlenme olayların çok yaşandığını söyledi.

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