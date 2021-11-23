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Yolda bekleme tartışması kanlı bitti Adana’da bir kişi yolda bekleme yüzünden tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı Gözaltına alınan zanlı ve yanındaki kişi tutuklandı

İHA

Adana'da bir kişi yolda bekleme yüzünden tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınan zanlı ve yanındaki kişi tutuklandı.

Yolda bekleme tartışması kanlı bitti Adana’da bir kişi yolda bekleme yüzünden tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı Gözaltına alınan zanlı ve yanındaki kişi tutuklandı

Adana’da bir kişi yolda bekleme yüzünden tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınan zanlı ve yanındaki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Ağa Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Aslan (41), önünde duraklayan otomobildekilere çabuk olmalarını söyledi. Bu sırada arkasından gelen Ali Şahin K. (21) ile Murat P. (22), “Hadi yürü artık. Seni mi bekleyeceğiz” deyince, Halil Aslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Şahin K., cebinden çıkarttığı bıçakla Aslan’ı kolundan, bacağından ve sırtından yaraladı. Aslan kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler şüphelilere saldırdı. Bunun üzerine Murat P. ise belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aslan’ı ambulansla hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyat edilen Aslan, yoğun bakıma sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları evlere yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Şahin K., kendilerine küfrettiği için Aslan’ı bıçakladığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali Şahin K. ile Murat P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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