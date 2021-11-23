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Alzheimer hastası yaşlı adam 5 gündür kayıp Yıldız ailesi, 5 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen babalarını arıyor Adnan Yıldız: “Bir umut bekliyoruz” Kayınbabasından gelecek haberi bekleyen Sevgi Yıldız: “Ciğerimiz parçalanıyor”

İHA

Alzheimer hastası yaşlı adam 5 gündür kayıp Yıldız ailesi, 5 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen babalarını arıyor Adnan Yıldız: “Bir umut bekliyoruz” Kayınbabasından gelecek haberi bekleyen Sevgi Yıldız: “Ciğerimiz parçalanıyor”

Adana’da 5 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam, ailesi tarafından her yerde aranıyor.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde çocuklarıyla birlikte oturan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız, cuma günü saat 16.00 sıralarında camiye gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen eve dönmeyen Yıldız’dan bir daha haber alınamadı.
Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan Yıldız ailesi, sosyal medya üzerinden ve bastırdığı afişlerle babalarını aramaya başladı. Kentte gitmedikleri yerin kalmadığını belirten aile, babalarının bulunması için yardım bekliyor.
Babasını her yerde aradıklarını söyleyen Adnan Yıldız, “Babam evden çıktıktan sonra camiye gider. Alzheimer hastalığının da başlangıcı var. Akşam 56’dan sonra biz kaybolduğunu fark ettik. Biz de elimizdeki imkanlarla aramaya başladık. 5'inci güne giriyoruz ve herhangi bir haber yok. Başvurmadığımız hiçbir yer kalmadı. Bir umut bekliyoruz” diye konuştu.
Babasının Türkçeyi çok iyi konuşamadığını ve kulağının çok iyi duymadığını aktaran Yıldız, “Babamın cebinde bizlerle ilgili telefon numaraları ve adres mevcut. İyi bir sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinden görenler bize dönüş yapıyor, gördüğümüz her ihbara koşuyoruz. Aile bireylerinin hepsi arama yapıyor” dedi.
Mehmet Ali Yıldız’ın gelini Sevgi Yıldız ise kayınbabasından gelecek mutlu haberi beklediğini söyleyerek, “Öğle yemeğini yedi ve sonra bahçede oturuyordu. Saat 16.00 gibi bana, ‘Biraz dolaşıp geleceğim’ dedi ve çıktı. Saat 17.00’den sonra kayınbabam gelmeyince eşime söyledim ve o da aramaya çıktı. Sonrada aramaya başladık ama bulamadık. 5 gündür arıyoruz ama bir ipucu yok. Ciğerimiz parçalanıyor. Kendisini de pek ifade edemiyor. Kim gördüyse bize lütfen yardımcı olsun” şeklinde konuştu.

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