Eğitimcilerin Kapıkaya Kanyonu’nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

EğitimBirSen Adana Şubesi üyeleri Kapıkaya Kanyonu’nda düzenledikleri yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi.

EğitimBirSen Adana Şubesi pandemi yasaklarının gevşetilerek kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından ilk büyük sosyal etkinliğini gerçekleştirdi. EğitimBirSen ve MemurSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer’in başlattığı ve bin 554 gündür devam eden 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' etkinliği pazar günü Karaisalı’da bulunan Kapıkaya Kanyonu’nda yapıldı. Etkinliğe EğitimBirSen Adana Şube yönetimi ve üyeleri aileleri ile birlikte katıldı.

Manzaranın eşliğinde yaklaşık 7 km süren yürüyüşü Yerköprü Mesire alanında tamamlayan EğitimBirSen’liler daha sonra Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Varda Köprüsü yakınlarında hep birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından bol bol hatıra fotoğrafı çekilen üyeler EğitimBirSen yönetimi ve Başkan Mehmet Sezer’e teşekkür ederek bu tarz organizasyonların devam etmesi temennisinde bulundular.

Yürüyüş sonunda katılımcılara bir teşekkür konuşması yapan Başkan Mehmet Sezer, "5 yıl önce başlattığımız Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü bugün bin 554’üncü gününde. Allah'a şükürler olsun ki tek bir gün bile ara vermeden bu etkinliğimize devam ediyoruz. Üstelik sadece Adana’da değil Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüş arkadaşlarımız var. Bugün de burada muhteşem bir doğa, harika bir hava eşliğinde sizlerle yürümenin keyfini yaşadık. Ben Yönetim Kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emek sahibi olan tüm arkadaşlarımıza ve aileleriyle birlikte katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başka bir rotada yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.

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