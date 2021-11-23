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DHA'nın haberi ses getirdi, Ahmet Arda hayalini kurduğu okula yerleşti

DHA

DHA'nın haberi ses getirdi, Ahmet Arda hayalini kurduğu okula yerleşti


Yusuf KANTARLIYaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da Liselere Geçiş Sınavı´na (LGS) başvuruda okul yönetimi yanlış kayıt yapınca 'az gören öğrenciler' için hazırlanan, şekil ve grafik içeren sorularla karşılaşan yüzde 90 görme engelli Ahmet Arda Topak (14), bu soruların iptali için açtığı davayı kazandı. Puanı 353'ten 454'e çıkan Ahmet Arda yine de istediği okula yerleşemedi. Yaşadıklarını DHA'ya anlatmasının ardından bugün çok istediği Adana Anadolu Lisesi'ne eğitime başlayan Topak, "4 ay sonra istediğim okulu kazandım. Mutluluktan aklımı kaybedecek gibiydim" dedi.
Yüzde 90 görme engelli Ahmet Arda Topak, 6 Haziran'da LGS´ye girdi. Sınav başvurusunda 'az gören öğrenci' kategorisi işaretlendiği için Topak'a şekil, grafik ve sembolleri de içeren 30 soru daha soruldu. Başvurunun okul yönetimi tarafından yapıldığını belirten Topak, görme yetisi gerektiren soruları yanıtlayamadı. Sınavdan 353 puan alan Topak´ın ailesi, oğullarına 'yüzde 100 görme engellilere sorulan grafik ve şekillerin olduğu soruların sorulmaması gerektiği' yönünde itirazda bulunup, dava açtı.
Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'ndeki davada Ahmet Arda Topak'ın gerek sağlık koşulları gerekse engeli göz önünde bulundurularak görme yetersizliği, 'total' olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı da Topak'ın sınav başvurusunda okul yönetiminin 'az gören öğrenci' kategorisine kaydettiğini, bu nedenle grafik, şekil ve sembol kullanıldığını bildirerek davanın iptalini istedi.
SORULAR İPTAL EDİLDİ
Mahkeme, Topak'ın görme engelinin 'total' olması nedeniyle bu sorumluluğun ilgili okul müdürlüklerince takip edilmesi, elektronik ortamdaki sınav kayıtlarının yine müdürlükçe velilerle iletişime geçilerek bildirilmesi gerektiğini, Topak'ın herhangi bir kasıt ya da suçunun olmadığını belirterek, grafik ve şekillerin bulunduğu soruların iptaline karar verdi. Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşen Topak'ın puanı yeniden hesaplandı. Puanı 454'e yükselen Topak, yeniden yerleştirme yapılmasını istedi.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararında 'yeniden yerleştirme' ibaresinin yer almadığını belirterek, daha önceki yerleştiği okula devam etmesine karar verdi. Yerleştirildiği okula bugüne kadar gitmeyen Topak, yaşadıklarını DHA'ya verdiği röportajla anlattı. DHA'nın haberi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Topak'ın ailesiyle iletişime geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gerekli işlemleri tamamladı. İşlemlerin ardından Topak'ın kaydı Adana Anadolu Lisesi'ne alındı.
'DHA'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'
Karara çok sevindiğini belirten Ahmet Arda Topak, "4 ay sonra istediğim okulu kazandım. Mutluluktan aklımı kaybedecek gibiydim. Yerleştirmemi yaptıkları için Milli Eğitim Bakanlığı'na, sesimizi duyurduğunuz için Demirören Haber Ajansı'na çok teşekkür ederim" dedi.
Sabah saatlerinde Adana Anadolu Lisesi'ne gelen Topak'ı, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı ve okul müdürü kapıda karşıladı. 9-A sınıfına alınan Topak, "Aylar sonra hakkıma kavuştum. Sabah uyandığımda çok mutlu oldum. İstediğim okuldayım. Matematik dersini çok seviyorum. En çok matematik dersini özledim" diye konuştu.
'KÜÇÜK BİR TEKNİK HATADAN DOLAYI SIKINTILAR YAŞANDI'
Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı ise sınav başvurusunda yanlış kategorinin seçildiğini belirterek, "Küçük bir teknik hatadan dolayı sıkıntılar yaşandı ve sınavlarda muaf olması gereken sorularla sınava alındı. Mahkeme kararının ardından puanı yeniden hesaplandı ve Adana Anadolu Lisesi'ne yerleştirmesi yapıldı. Çok başarılı bir öğrenci. Bu okulda da başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-11-23 11:13:58

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