Yoldan geçen otomobili görünce duraksayan kişiyi bıçakladılar



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da yolun karşısına geçerken duraksayan aracı bekleyen Halil Aslan´ı çıkan tartışmada bıçaklayıp, çevredekilerin saldırısına uğrayınca havaya ateş açarak kaçan Ali Şahin Karaaslan (21) ile Murat Pekacarbey (22) tutuklandı.

Olay, 18 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi Emin Ağa Caddesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Halil Aslan, önünde duraklayan otomobildekilere çabuk olmalarını söyledi. Bu sırada arkasından gelen Ali Şahin Karaaslan ile Murat Pekacarbey, Halil Aslan´a, "Hadi yürü artık. Seni mi bekleyeceğiz?" deyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karaaslan, cebinden çıkarttığı bıçakla Aslan´ı kolundan, bacağından ve sırtından yaraladı. Halil Aslan kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler şüphelilere saldırdı. Bunun üzerine Murat Pekacarbey belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aslan hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyat edilen Aslan, yoğun bakıma sevk edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları evlere yapılan baskınlarla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Karaaslan, kendilerine küfrettiği için Aslan´ı bıçakladığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aslan´ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-23 12:31:18



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