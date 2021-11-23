Kaman’dan "Bir Varmış Bir Yokmuş 01" resim sergisi

RessamSanat Eleştirmeni Salime Kaman, “Bir Varmış Bir Yokmuş 01” adlı kişisel resim sergisini açtı.

Adana Ressamlar Derneği’nin Kaman Sanat Galerisi’nde açılan sergi 30 Kasım 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

Salime Kaman, sergisi ile ilgili verdiği bilgide, “Bu resmim, izleyicisinin kendi ile yüzleşmesidir. Gerçeklerle kurulan çıplak bir ilişkidir bu resim. Amacım her zaman söylediğim gibi ‘hayatın, hayatlarımızın, hakikat, iyilik ve güzelliklerle aydınlanmasıdır.’ Toplumsal gerçeklere hangi mesafede durduğumuzu, az da olsa görebiliriz ve anlayabiliriz bu resmimde. Resimdeki çıplaklığa ilişkin tavrımla, konumlandırdığım ve izleyicinin algılayışına bıraktığım dünyadaki mekan karakterlerini açıkça sergilemeye çalıştım. Burada, bedenlerin farkını görsel söylevimle ortaya koyarken, çevremizi daha doğrusu ekolojik çevremizi koruyamadığımızın kaygısını, kadın bedenine verilen zararla birlikte varoluşumuza gösteremediğimiz titizliği anlatmak istedim” dedi.

“Kaygı duyuyorum çünkü kaygılarım, var olmamın ve insan olmamın temeli olduğunu biliyorum” diyen Kaman şunları ifade etti:

“Yeraltı sularımız, içme sularımız, denizlerimiz, topraklarımız, havamız, yiyeceklerimiz, hızla kirlenirken, etrafımızda artık çıplak hiçbir şey kalmadı. Yumuşak kıvrak çizgilerim ve biçimlerimle, dinamik ve hareketli yapı yanında yalınlığı da vurgu yapmak istedim. Hüzünlü, diğer insanlarla ilişki kuramayan, yalnız, içe dönük tavırların, günümüz insanlarına göndermede bulunurken, uyumlu bir sanat dünyasına duyulan derin özlemimi anlatmak istedim. Doğa ve figür ağırlıklı kompozisyonlarım da sezgilerim ile dışa vurduğum çalışmalarımda kendi renk ataklarımla özlemlerimi, şiirsel özgürlüğe olan hasretlerimi anlatmak istedim.”

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