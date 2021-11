Vali Elban: "Kadına şiddetin bitirilmesi hepimizin sorumluluğudur"

Adana Valisi Süleyman Elban, daha güçlü ve daha refah Türkiye'nin, kadınlara her alanda sağlanacak hak, fırsat ve imkanlar sayesinde olacağını ifade ederek, "Bu bakımdan kadına yönelik şiddetin bitirilmesi hayati derecede önemlidir ve şiddetin bitirilmesi hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Adana Valiliği Koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayında konuşan Vali Elban, Adana’da kadına şiddet konusunda neler yapılabileceği, kadına şiddetle mücadeleye hangi katkıların sunulabileceğinin konuşulacağı çalıştayda yer alacak tespitleri çok önemsediklerini belirtti.

Vali Elban, “30 Haziran 2021’de yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı hedeflerine ulaşılması konusunda biz de ilimizde yapacağımız faaliyetlerle destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Son dönemde yapılan çalışmalarla artık hem kadına yönelik şiddetle ilgili azımsanmayacak düzeyde farkındalığın oluştuğunu ve hem de ciddi manada kamuoyu desteğin oluştuğunu söyleyen Vali Elban, “Bir insanlık sorunu olan bu sıkıntının giderilmesi konusunda tüm mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kadınların; yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim alma, iş ve sosyal hayata katılma gibi haklarının olduğunu belirten Vali Elban, “Kadınlarımızın hayatımıza kattığı değerin hepimiz farkında olmalıyız. Daha güçlü ve daha refah Türkiye, kadınlarımıza her alanda sağlayacağımız hak, fırsat ve imkânlar sayesinde olacaktır. Bu bakımdan kadına yönelik şiddetin bitirilmesi hayati derecede önemlidir ve şiddetin bitirilmesi hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır diyen Vali Elban, “Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesiyle hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulması.” dedi.

Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir dünyaya kavuşmak en büyük dileğimiz diyen Vali Elban, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayının hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize teşekkürlerimi sunuyor, ülkemizde ve tüm dünyada şiddetin yerine hoşgörünün ve sevginin olduğu yarınlar diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İki gün sürecek olan Çalıştay, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile ilgili verilen bilgiler ve yapılan sunumlar ile devam etti.

