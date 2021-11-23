Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

Adana’da karısıyla boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin karısını olay yerine getirmek istedi ancak kadın boşanma davası açtığını gelmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine polis 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda intihara kalkışan şahsı köprüden indirdi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı set köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karısıyla boşanma aşamasında olan Nurettin C., köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi. Yoldan geçen vatandaşlar olayı görmesi üzerine durumu polise ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, Nurettin C.’yi indirmek istedi. Ancak Nurettin C. eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Bunun üzerine polis Nurettin C.’in eşine ulaştı. Ancak ismi öğrenilemeyen kadın boşanma davası açtığı için gelmeyeceğini polise söyledi.

Çukurova Araştırma Ekiplerine bağlı polis memurları, Nurettin C.’yi köprüden atlamaması için 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. İki saatlik konuşmanın ardından ikna olan Nurettin C. köpründen indi. Köprüden indikten sonra fenalık geçiren Nurettin C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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