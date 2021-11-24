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Günlük 124 liraya çalışacak tarım işçisi bulamıyorlar Adana’da narenciye, işçisi bulunamadığı için dalda kaldı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “İşçi hangi ürün para ediyorsa oraya yönlendiriliyor” “Suriyeliler olmasa Türkiye’de tarım biter”

İHA

Günlük 124 liraya çalışacak tarım işçisi bulamıyorlar Adana’da narenciye, işçisi bulunamadığı için dalda kaldı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “İşçi hangi ürün para ediyorsa oraya yönlendiriliyor” “Suriyeliler olmasa Türkiye’de tarım biter”

Adana’da narenciye bahçelerinde günlük 124 liraya çalışacak işçi bulunamıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Tüccarlar ve narenciye tesisleri şu anda işçiyi hangi ürün para ediyorsa oraya yönlendiriyor. Erkenci limon para etmediği ve işçi bulunmadığı için dalda kaldı. Günlük 124 liraya işçi bulamıyoruz. Peşin paraya dahi çalıştıracak işçi yok” dedi.
Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana’da her sene narenciye ekim alanı artıyor. Geçen sene 630 bin dekar olan ekim alanı bu sene yüzde 10 artarak 700 bin dekarı geçti. Ancak narenciye ürünlerini hasat etmek için çalışan işçiler ise sektör değiştirerek azaldı.
Bu sene de geçen seneye oranla yüzde 1015 daha fazla verim alınan narenciyede işçi bulunmaması nedeniyle çoğu ürün dalda kaldı. Günlük 124 liraya çalıştıracak işçi bulamayan bahçe sahipleriyse yetkililerden yardım bekliyor.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Doğan, “Narenciyede bu sene verim bolluğu var. Geçen sene 10 gün esen poyrazdan dolayı verim düşüktü o nedenle işçi sıkıntısı yaşamadık. Ancak bu sene çalıştıracak işçiyi bulamıyoruz. Adana bölgesinden diğer illere giden işçiler geldi ama yine de sorun var. Kentte 3 bin 500 işçiyle çalışan en büyük firmamız dahi 2 bin 200 işçiyle çalışıyor. Narenciyede şu anda gecikmeli hasat yapılıyor. Bu da bölgemiz için kayıp” diye konuştu.
Akdeniz bölgesinde işçi sıkıntısı olduğunu dile getiren Mehmet Akın Doğan, “En büyük sıkıntı Adana’da. Mayer cinsi erkenci limon para etmediği için o limon dalda kaldı. Tüccarlar ve narenciye tesisleri şu anda işçiyi hangi ürün para ediyorsa oraya yönlendiriyor. Eğer işçi çok olsaydı elimizde kalan limonlarında hasadı yapılacaktı. Maalesef şu anda limon hasadı yapılmıyor. Bu da çiftçilerimizi üzmekte. Buna bir önlem alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Suriyeliler olmasa Türkiye’de tarım biter”
Türkiye’deki tarım işçilerinin çoğunun Suriyeli olduğunun altını çizen Doğan, “Suriyeliler olmasa Adana ve Türkiye’de tarım biter. Suriyeliler olmasına rağmen tarımda işçi bulamıyoruz. O işçilerin çoğu da tekstile veya başka sektörlere geçti. Adana’da büyük bir sıkıntı var. Önümüzde bizi daha çok sıkıntılı günler bekliyor. Daha ürün vermeyen fidanlarımız var ve onlar da ürün verdiğinde Adana’da daha çok sıkıntı yaşanacaktır” dedi.
Tarım işçilerinin günlük 112 lira aldığını söyleyen Mehmet Akın Doğan, “Günlük işçiler 124 lira alıyor ve bunun 12 lirasını elciye veriyor. Günlük 112 liraya biz işçi bulamıyoruz. Peşin paraya dahi işçi yok. Yüzde 3040 eksikle narenciye hasadı yapılıyor ve narenciye dalında kalıyor. Yaş meyvenin dalında kalması sıkıntı. Bunu önlemek için istihdama işçi kazandırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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