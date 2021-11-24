Cep telefonu ile tuvalete girmeyin Cep telefonu bağımlılığı hemoroit hastalığının görülme sıklığını artırıyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Kaya: “Uzun süre tuvalette oturmak, yaşam kalitesini çok düşüren hemoroit hastalığına yol açan önemli nedenlerden biri"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cep telefonu ile tuvalete girmeyin Cep telefonu bağımlılığı hemoroit hastalığının görülme sıklığını artırıyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Kaya: “Uzun süre tuvalette oturmak, yaşam kalitesini çok düşüren hemoroit hastalığına yol açan önemli nedenlerden biri"

İHA

Cep telefonu ile tuvalete girmeyin Cep telefonu bağımlılığı hemoroit hastalığının görülme sıklığını artırıyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Kaya: “Uzun süre tuvalette oturmak, yaşam kalitesini çok düşüren hemoroit hastalığına yol açan önemli nedenlerden biri"

Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Kaya, cep telefonu bağımlılığının birçok hastalığın görülme sıklığını artırdığını belirterek, "Hemoroit de bunlardan biri. Tuvalette geçirilen sürenin cep telefonu nedeniyle uzaması hemoroit şikayetlerini artırıyor" dedi.
Dr. Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, uzun süre tuvalette oturmanın, yaşam kalitesini çok düşüren bu hastalığa yol açan önemli nedenlerden birisi olduğunu ifade ederek, bu nedenle cep telefonu ile tuvalete girmemek gerektiğini belirtti. Hastalığın nedenleri ve belirtileri hakkında ayrıntılı bilgi veren Dr. Kaya, tedavi şeklinin de şikayetlerin şiddeti ve derecesi ile bağlantılı olarak merhemlerden cerrahi yöntemlere kadar bir dizi seçenek arasından belirlendiğini kaydetti.

Öğretmenler ve şoförler de risk altında
Vücutta anal kanal olarak tanımlanan damarsal yapıların farklı nedenlerle genişlemesi, yapışık oldukları bölgeden sarkarak şikayetlere neden olmasının hemoroidal hastalıklara yol açtığını belirten Dr. Kaya, hastalığın kesin nedeninin bilinmemesine karşın kimi davranışların hemoroit oluşumuna ve büyümesine yol açtığını söyledi. Dr. Kaya, bu nedenler hakkında şunları söyledi:
“Ailevi yatkınlık, kabızlık ve ishal, cep telefonu ya da kitap ile tuvalete girilmesinden dolayı tuvalette uzun süre kalmak ve ıkınmak, hamilelik, doğum, alkol ve mayalı içecekler, uzun süre ayakta durmak ya da oturmak, sınırlı sıvı tüketimi, posadan zayıf beslenme alışkanlığı, aşırı baharat tüketimi, bisiklet, halter, binicilik gibi spor etkinlikleri, hastalığın oluşumunda rol oynuyor. Ayrıca uzun süre ayakta kalınan öğretmenlik ya da oturmayı gerektiren şoförlük gibi mesleklerin mensupları da risk altında.”

Hastalık iki türe ayrılıyor
Hemoroidal hastalık yerleşim yerine göre iç ve dış olarak iki gruba ayrıldığını belirten Dr. Kaya, şöyle devam etti:
"Şiddetine göre de dört derecede seyreden hastalığın belirtileri anüs bölgesinde ele gelen şişkinlik, iç kısımda dolgunluk hissi, kanama, ıslaklık hissi ve kaşıntı, tuvalet ihtiyacının tam giderilememesi, makat bölgesinde ağrı ve yanmadır. Tanı, hasta hikayesi, fiziki muayene ve gerektiğinde ek tetkiklerle konuluyor. Hastalığın oluştuğu yer nedeniyle bazı hastalar muayene olmaktan çekinebiliyor. Bu hastalarımız eş dost tavsiyesi ya da eczanelerden ilaç temini ile tedavilerini yapmaya çalışıyor. Ancak bu durum benzer belirtileri veren kalın bağırsak kanseri gibi bazı hastalıkların tanısını geciktiriyor. Dolayısı ile hemoroidal hastalık belirtileri olan hastalarımızın mutlaka bir genel cerrahi uzmanı tarafından muayene olarak tedavilerinin devamını öneriyoruz.”

Tedavi şekli, hastalığın şiddetine göre belirleniyor
Hemoridal hastalığın tedavisinde hastalığın evresinin önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Fatih Kaya, ayrıca şiddetli kanama ve enfeksiyon oluşması gibi acil durumlarda da birden çok tedavi yöntemi uygulandığını söyledi. Dr. Kaya, şunları kaydetti:
“Hastalığın erken evrelerinde sağlıklı yaşam önerileri ve ilaç tedavileri önceliklidir. Özellikle gönde yaklaşık 2 litre kadar su tüketimi, lifli posalı gıdalar tüketilmesi, kuru meyveler kabuklu kuruyemişlerin öğünlerde bulunması, dışkılamanın ertelenmemesi, uzun süreler klozette oturularak dışkılamanın beklenmemesi gibi önerilerin uygulanması erken dönem hemoroidal hastalığın tedavisinde rol oynar. Bu önerilere hemoroidal hastalıktan korunmak için de uyulması öneriliyor. Yine erken dönemlerde bazı kremler ve oral ilaç tedavileri uygulanıyor. Bu tedaviler genel olarak belirtilerde iyileşme yapıyor, tam bir iyileşme sağlanamıyor.”

Ameliyat sonrası ağrılı geçiyor
Hemoroidal hastalıkta kalıcı çözüm için pek çok müdahale bulunduğunu vurgulayan Dr. Fatih Kaya, bu müdahalelerin ortak amacının sarkan hemoroit dokusunun bağırsak duvarına sabitlenmesi, pakelerin (varisleşmiş yan dalların şişlik halinde görüldüğü yerler) alınarak ya da damaklarının kapatılarak yok edilmesi olduğunu söyledi.
Hastalığın tedavisindeki en klasik yöntemin cerrahi olduğunu ve ileri evrelerde uygulandığını ifade eden Dr. Kaya, "Pakelerin kesilmesi işleminde, bistüri, makas, elektrokoter, lazer, ses dalgaları ile çalışan kesiciler gibi pek çok farklı alet kullanılabilir. Operasyon sonrası hastadan hastaya değişen farklı düzeylerde ağrılı bir iyileşme dönemi mevcuttur. Bir hastanın tedavisinde birden fazla yöntem de kullanılabiliyor. Cerrahi olarak pakelerin çıkarılması dışında daha ağrısız ve hastane yatısı gerektirmeyen lastik band ligasyon (boğma yöntemi), infrared koagulasyon, hemoroidal arterleri bağlama yöntemi ve lazer tedavisi gibi cerrahi dışı müdahaleler de yapılabiliyor. Hemoroidal hastalık tedavisinde mümkün olduğunca cerrahi dışı yöntemler kullanılarak iyileşme döneminin rahat ve kısa sürmesi sağlanabiliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu Adana’da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe belirlendi
YEREL HABERLER Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli ...
Adana'da görsel sanat öğretmenlerinden karma sergi
YEREL HABERLER Adana'da görsel sanat öğretmenlerinden karma sergi
Günlük 124 liraya çalışacak tarım işçisi bulamıyorlar Adana’da narenciye, işçisi bulunamadığı için dalda kaldı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “İşçi hangi ürün para ediyorsa oraya yönlendiriliyor” “Suriyeliler olmasa Türkiye’de tarım biter”
YEREL HABERLER Günlük 124 liraya çalışacak tarım işçisi ...
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü 
YEREL HABERLER Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü 
Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu
Tuba öğretmen engelleri öğrencileriyle aştı Balıkesir’de geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve koltuk değneklerine mahkum kalan öğretmen Tuba Bulat, öğrencileriyle hayata tutundu Tuba Bulat malulen emekli olmayarak tekerlekli sandalye ile okula gelip gidiyor
YEREL HABERLER Tuba öğretmen engelleri öğrencileriyle ...
Derme çatma evde tek yaşayan adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Derme çatma evde tek yaşayan adam ölü bulundu
Çaldıkları motosikletlerin şasi numaralarını değiştirmişler
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletlerin şasi numaralarını ...
Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu Adana’da çocuklarını göremediği için 3 katlı evin çatısına çıkıp aşağı atlayan genç, yardıma koşan esnafın üzerine düşerek hayatta kaldı Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, çatıdan atlayan ve üzerine düştüğü şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine ...
Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlarına ...
Cihangir Kebap şubeleşerek büyüyecek
YEREL HABERLER Cihangir Kebap şubeleşerek büyüyecek
Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, ...
Adana’da silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü
YEREL HABERLER Adana’da silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra öldü
YEREL HABERLER İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra öldü
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi
YEREL HABERLER Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, ...
Yumurtalık'ta iki mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yumurtalık'ta iki mahalle karantinaya alındı
Adana'da iki mahalle "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adana'da iki mahalle "mavi dil" hastalığı nedeniyle ...
Vali Elban: "Kadına şiddetin bitirilmesi hepimizin sorumluluğudur"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Kadına şiddetin bitirilmesi hepimizin ...
Lüks otomobile asılan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Lüks otomobile asılan patenli çocukların tehlikeli ...
Kaman’dan "Bir Varmış Bir Yokmuş 01" resim sergisi
YEREL HABERLER Kaman’dan "Bir Varmış Bir Yokmuş 01" resim sergisi
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
YEREL HABERLER Alzheimer hastası 5 gündür kayıp

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.