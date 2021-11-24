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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yedi ilçe belediyesinin bütçesi kabul edildi

İHA

Yedi ilçe belediyesinin bütçesi kabul edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ, Çukurova, Sarıçam ve Kozan ilçe belediyelerinin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar başkanlığında açıldı.
Mecliste gündem dışı konuşmaların yapılmasından sonra ilçelerin bütçe görüşmeleri başladı. Komisyonlardan gelen maddelere göre sırasıyla Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ ve Çukurova ilçe belediyelerinin bütçeleri görüşüldü. İlçe belediyelerin gelirgider bütçeleri tek tek isim okunarak oylandı.
Seyhan Belediyesi’nin bütçesi 740 milyon lira, Yüreğir Belediye Bütçesi 329 milyon lira, Ceyhan Belediye bütçesi 158 milyon lira, Aladağ Belediye bütçesi 30 milyon lira, Çukurova Belediyesi bütçesi 340 milyon lira, Sarıçam Belediye bütçesi 254 milyon lira ve Kozan Belediyesi bütçesi 92 milyon lira olarak oylandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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