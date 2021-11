Şiddet mağduru kadınlara estetik desteği

ADANA, (DHA)TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şubesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle, kentteki bir estetik merkezi ile her yıl belirli sayıda şiddet mağduru kadının cerrahi müdahale gerektirmeyen yara ve kesik izlerini estetik cihazlarla ücretsiz tedavisi amacıyla protokol imzaladı.

TKKD Adana Şubesi ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, kadına yönelik şiddet konusunun Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu ancak ortak akıl ve ortak güçle çözülebileceğini, toplumda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Türktekin, toplumsal duyarlılıklarından dolayı estetik merkezinin sahibi Dr. Meral Mutlu ve ekibine teşekkür etti. Kadınlarla ilgili tüm özel günlerin arkasında hüzünlü bir hikaye olduğunu belirten Türktekin, "Maalesef 25 Kasım da böyle bir gün. Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı direnen üç cesur kız kardeşin 1960 yılında tecavüz edilerek katledildiği 25 Kasım gününü, Birleşmiş Milletler, 1999 yılında Mirabel kardeşlerin anısına `Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü´ ilan etmiştir. Onların, halkı için onurlu bir yaşam uğruna verdikleri bu mücadele birçok kadına cesaret olmuştur. Mirabel kardeşleri ve kadına yönelik şiddet sonucunda yaşamını kaybeden tüm kadınları rahmetle anıyoruz" dedi.

HER YIL ŞİDDET MAĞDURU 10 KADIN TEDAVİ EDİLECEK

Bu anlamlı günde kadına yönelik şiddete karşı güzel bir dayanışma örneği teşkil eden bu protokolü imzaladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Türktekin, "Bu protokol ile her yıl şiddet mağduru 10 kadının yüz revizyonu işlemlerini, yara ve kesik izlerini ücretsiz olarak tedavi ettirebileceğiz. Amacımız, kadınların maddi ve manevi varlığını güçlendirmek. Bu nedenle şiddet gören kadınların sadece yaşam hakkını savunmakla kalmıyor, onlara her anlamda moral ve destek sağlamaya çalışıyoruz. Başlattığımız bu proje ile kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı ve dayanışmayı artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KADINA ŞİDDETE KARŞI KATKI

Geçmişte `Sınır Tanımayan Hekimler´ kadrosunda uluslararası alanda gönüllü çalışmaları ile tanınan Dr. Meral Mutlu ise TKKD´nin kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarından ve Türktekin´in bu konuda köşe yazılarıyla topluma yaptığı çağrılardan çok etkilendiğini, bu nedenle Başkan Meryem Türktekin ile tanıştıklarında kendisinin de kadına şiddete karşı bir katkı sunmak istediğini söylediğini aktardı.

Estetik Merkezinin sahibi Dr. Meral Mutlu ise, "Meryem Türktekin, `Şiddetten zar zor canını kurtarmış, psikopat erkeklerce zevk için bedenlerinde sigara söndürülmüş, ölümcül olmayan yerlerinden yaralanmış veya ilişkinin iyi olduğu dönemde adını koluna dövme yaptırmış, sonrasında tecavüzcü, tacizci olduğunu anlamış şiddet mağduru birçok kadın var. İsterseniz onlara acı veren bu izleri tedavi edip, moral destek sağlayabilirsiniz´ dediğinde böyle bu fikrin doğduğunu ve bu protokolü imzalamaktan kendisinin de ekibinin de çok mutlu olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2021-11-24 15:22:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.