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Ekin´in erkek arkadaşı bilgisinin olmadığını söyledi; annesi `Kızımın katilleri bulunsun´ dedi

DHA

Ekin´in erkek arkadaşı bilgisinin olmadığını söyledi; annesi `Kızımın katilleri bulunsun´ dedi


Yusuf KANTARLIYasar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın yaşandığı ilk saatlerde kendisine ulaşılmayan erkek arkadaşı Ebubekir T.´nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T. olayla ilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ekin´in annesi Nermin Yıldız, "Kızımın katilleri bulunsun" dedi.
Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız´ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu´nun (26) da 2019´da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız´ın bodrumda vurulmuş olabileceği değerlendirildi.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, Ekin'in, ilk başlarda ulaşılamayan erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T., Yıldız'ın ölümüne ilişkin bilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan, olayın gerçekleştiği apartmanda oturan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin olayla ilgisi olmadığı belirlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Yıldız´ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı´nda defnedildi. Kızının saçlarını yanında taşıyan ve koklayarak hasret giderdiğini aktaran Nermin Yıldız, "O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar 'dur' desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-11-25 17:25:48

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