Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde çocukların talebi üzerine parktaki oyun grupları tamir edildi.

İlçe merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya Mahallesindeki çocuklar, parklarındaki kırılan oyun gruplarının tamir edilmesini istedi. Sorunu saatler içinde çözen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, oyun gruplarını tamir ettirip çocukları sevindirdi.

Başkan Özgan ilçenin kırsal mahallerinde kış öncesi vatandaşların eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma yaptıkların söyledi.

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