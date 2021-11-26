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Adana´daki FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

DHA

Adana´daki FETÖ operasyonuna 1 tutuklama


Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1´i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sohbetlerine katıldığı, sohbetlerde sözde ağabeylik yaptığı, ByLock kullandığı ve daha önceki örgüt şüphelilerin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 24 Kasım sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan TEM ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir A.´nın, örgütün çağrısıyla Bank Asya´da 4 bin 590 dolar hesap artırımı yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Mihriban G.´nin ise ByLock kullanıcısı olduğu, mahrem imamlarla bağlantısı olduğu saptandı. İlhan A.´nın da örgütün gizli haberleşme programlarından `Eagle´ kullanıcısı olduğu, örgütün çağrısıyla Bank Asya´da hesap açtığı tespit edildi. Emekli polis memuru Ahmet T.´nin ise hakkında ardışık arama olduğu öğrenildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.Ş., M.K., C.G. ile E.Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T. tutuklandı, Kadir A., Mihriban G. ile İlhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Bu arada, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Oktay K. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç polis Ümit K. gözaltına alındı. Şüpheliler, önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-26 10:09:12

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