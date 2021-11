Ressam Yetgin: "Fırça ile geçmişle barışır, geleceği hayal ederiz"

Katıldığı bir karma sergide kartal kanatları üzerine çizdiği Türk Bayrağı ile dikkatleri üzerine çeken Adanalı Ressam Dırahşan Yetgin, “Türk bayrağı bu ülkede yaşayan her kişiyi kanatları altına almaktadır. Bu düşünceyle; Türk bayrağını çalışırken kartalın göklerin hakimi olması sebebiyle, kartalın kanatlarına Türk bayrağımızı çalışarak Türk bayrağının göklerin sahibi olduğu ve herkesin kanatları altında olduğunu düşünerek resmi yapmaya çalıştım” dedi.

Adana doğumlu olup 2010 yılında bir kamu kurumunda teftiş kurulu kontrolörü olarak 21 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu, halk eğitim merkezlerinde resim çalışmalarına katıldığını ve 10 yıldır resim yaptığını belirterek, ”Yaptığım resimler bittiğinde duvara asıldığında yalnızca resim olduğunu düşünenler oldu. Oysa ben yaptığım resimleri gördüklerinin aksine duvara değil hayatıma asarım. Her şeyden önce rabbim tarafından akıl bahşedilmiş düşünen sorgulayan okuyan yazmaya çalışan bir insanım” dedi.

Yetgin, kartalın kanatları üzerine çizdiği eseri hakkında ise şunları söyledi:

“Her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen milli değerlerini, duygularını anlatan bir bayrağı var. Ve üzerindeki simgelerin de bir anlamı olmakla birlikte, kırmızı rengi şehitlerimiz kanı, hilal şeklindeki ay ise İslam dinini temsil etmekte, yıldız sembolü ise bağımsızlığı gösterdiği inanılır. Fakat tüm bunların anlamlarının üstünde bu topraklar üzerinde yaşamış milyonlarca insanı temsil etmektedir. Türk bayrağı bu ülkede yaşayan her kişiyi kanatları altına almaktadır. Bu düşünceyle; Türk bayrağını çalışırken kartalın göklerin hakimi olması sebebiyle, kartalın kanatlarına Türk bayrağımızı çalışarak Türk bayrağının göklerin sahibi olduğu ve herkesin kanatları altında olduğunu düşünerek resmi yapmaya çalıştım.

Ressam Dırahşan Yetgin “Fırça ile geçmişle barışırız, geleceği hayal ederiz. Ne olursa olsun çizmeye boyamaya devam” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.