Mario Balotelli'ye 'boru kebabı' ziyafeti; 'Doping etkisi yarattı'



ADANA, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bugün saat 20.00'de oynanacak Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte kente özgü boru kebabı yiyerek, Türk tatlılarının da tadına baktı.

Ligde oynanan 13 haftalık maç periyodunda 19 puanla 10'uncu sıraya yerleşen mavi lacivertli takımda Mario Balotelli, geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bugün Adana'da oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Mario Balotelli, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte dün akşam saatlerinde gittiği Kaburgacı Yaşar Usta kebapçısında, kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'boru kebabı' lezzetini tattı. Aydın'ın kendi tarifi olan boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Balotelli ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

'BALOTELLİ'NİN DOPİNGİ ADANA KEBABI'

Kebapçı Yaşar Aydın, daha önce Beşiktaş maçı öncesinde tesislerde boru kebabı ziyafeti verdiklerini belirtirken, "Sonraki süreçte takıma doping etkisi yarattı. Balotelli de gollerini sıralamaya başladı. Balotelli gücünü boru kebabından alıyor. Adana'yı ve Adana kebabını çok seviyor. Kebap yerken çok mutlu görünüyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-11-26 11:33:46



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