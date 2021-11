Otomobillerinin camını silip zorla para isteyen 2 kişiyi yaraladılar

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kavşakta beklerken otomobilinin camını silip para isteyen 3 kişi tarafından dövülen Can G.´nin (27) kardeşi Kemal G. (21), ağabeyini kurtarmak için tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yiğithan T. (21) ile Soner S. (22) yaralandı.

Olay, 22 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı´nda meydana geldi. Kavşakta bekleyen Can G. ile kardeşi Kemal G.´nin içinde bulunduğu otomobilin yanına gelen Yiğithan T., Soner S. ile Sezer T. (20), ön camı silmek istedi. Can G. ise cam silen kişilere otomobilini yeni yıkattığını ve kirlettiklerini söyledi. Bu sırada Yiğithan T., Can G.´den para istedi. Can G. otomobilden inip Yiğithan T.´yi uzaklaştırmaya çalıştı. Cebindeki bıçağı çıkarıp tehditler savuran Yiğithan T. ile yanındakiler Can G.´yi dövmeye başladı.

Kemal G. otomobilin torpidosunda bulunan ağabeyine ait ruhsatlı tabancayı alarak yere doğrultup ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, asfalttan sekip Yiğithan T.´nin ayağına, Soner S.´nin de bacağına isabet etti. Yaralanan 2 kişi yere yığıldı, Can G. ile Kemal G. ise otomobile binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırdı. Yiğithan T. ile Soner S. yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Can G. ile Kemal G.´yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal G., "Ağabeyime bıçakla saldırdılar. Ben de onu kurtarmak için tabancayla ateş açtım" dedi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada iki kardeşin, kendilerine saldırıp para isteyen kişilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-26 12:05:16



